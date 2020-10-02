Массовая авария в Уфе: лихач на Toyota Camry спровоцировал столкновение автомобилей | видео

Уфа | 02 окт 2020 | 18:45

Жесткое ДТП произошло сегодня, 2 октября на трассе Уфа-Аэропорт. По предварительной информации, водитель автомашины Toyota Camry на большой скорости ехал по автодороге Уфа-Оренбург в сторону улицы Рубежная и столкнулся с впереди движущейся автомашиной Mitsubishi Lancer.





От удара обе автомашины выехали на разгоночную полосу, где стояли припаркованными автомашины Нива и ВАЗ - 2114.



В результате столкновения четырех автомашин за медицинской помощью никто не обратился, сообщает пресс-служба ГИБДД РБ. Пострадавших нет, автомашины получили механические повреждения.

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Со слов очевидцев, водитель Toyota Camry двигался на высокой скорости, перестаиваясь из ряда в ряд.