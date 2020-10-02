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В Ишимбайском районе, под съехавшей с домкрата легковушкой, погиб подросток

В Ишимбайском районе, под съехавшей с домкрата легковушкой, погиб подросток

Ишимбайский район | 02 окт 2020 | 23:00

В Ишимбайском районе Башкирии подростка насмерть придавило съехавшей с домкрата легковушкой. Несчастный случай произошел вечером 1 октября.



Тело 15-летнего юноши во дворе личного хозяйства обнаружили его родные. Он был зажат под «Окой». Когда его вытащили, он уже не дышал. На месте происшествия работали сотрудники отдела МВД и Следственного комитета. Они-то и установили, что подросток погиб во время ремонта ходовой части автомобиля. В какой-то момент машина просто сорвалась с домкрата и придавила парня.

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Тело погибшего было передано на судмедэкспертизу. Известно, что в этом году он только поступил на первый курс колледжа.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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