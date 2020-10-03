В Белорецком районе пенсионерка отбилась тростью от грабителя

В селе Инзер Белорецкого района 81-летняя женщина отбилась от налётчика тростью, сообщает МВД Башкирии.
По данным ведомства, нападение было совершено в тот момент, когда пенсионерка вышла на прогулку. Неизвестный мужчина подбежал к пожилой женщине и пытался вырвать у неё сумочку, где находилась сумма денег в 1 тыс. рублей. Однако пенсионерка сдаваться злоумышленнику не собиралась. Одной рукой потерпевшая схватила сумочку, а другой стала наносить по мужчине удары тростью. Кроме того, отважная пенсионерка ещё и стала кричать о помощи. В итоге к ней подоспели прохожие, которые схватили нападавшего и сообщили о случившемся в отдел полиции.
Прибывшие полицейские задержали налётчика. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний мужчина. В настоящий момент злоумышленник находится под стражей. По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело.