В Белорецком районе пенсионерка отбилась тростью от грабителя

Белорецкий район | 03 окт 2020 | 12:01

В селе Инзер Белорецкого района 81-летняя женщина отбилась от налётчика тростью, сообщает МВД Башкирии.







По данным ведомства, нападение было совершено в тот момент, когда пенсионерка вышла на прогулку. Неизвестный мужчина подбежал к пожилой женщине и пытался вырвать у неё сумочку, где находилась сумма денег в 1 тыс. рублей. Однако пенсионерка сдаваться злоумышленнику не собиралась. Одной рукой потерпевшая схватила сумочку, а другой стала наносить по мужчине удары тростью. Кроме того, отважная пенсионерка ещё и стала кричать о помощи. В итоге к ней подоспели прохожие, которые схватили нападавшего и сообщили о случившемся в отдел полиции.

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Прибывшие полицейские задержали налётчика. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний мужчина. В настоящий момент злоумышленник находится под стражей. По факту покушения на грабёж возбуждено уголовное дело.