Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке двое парней угнали у пенсионера автомобиль "Жигули"

В Стерлитамаке двое парней угнали у пенсионера автомобиль "Жигули"

В Стерлитамаке двое парней угнали у пенсионера автомобиль "Жигули"

Стерлитамакский район | 04 окт 2020 | 11:50

В полицию Стерлитамака обратился 70-летний местный житель с сообщением о том, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2104. Мужчина рассказал, что машина находилась на парковочной парковке возле его дома на улице Худайбердина.



Как сообщили в пресс-службе МВД России по РБ, автомобиль нашли недалеко от места жительства пенсионера с незначительными повреждениями. Полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых. Злоумышленники признались в содеянном.

Как рассказали задержанные, они подошли к машине, дернули ручку и дверь открылась. Злоумышленники взломали замок зажигания, завели автомобиль и поехали кататься.

Житель Башкирии обвинил полицейских в зверских пытках

Читайте также:

Житель Башкирии обвинил полицейских в зверских пытках
- В отношении предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — добавили в ведомстве.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: