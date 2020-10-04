В Стерлитамаке двое парней угнали у пенсионера автомобиль "Жигули"

Стерлитамакский район | 04 окт 2020 | 11:50

В полицию Стерлитамака обратился 70-летний местный житель с сообщением о том, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2104. Мужчина рассказал, что машина находилась на парковочной парковке возле его дома на улице Худайбердина.







Как сообщили в пресс-службе МВД России по РБ, автомобиль нашли недалеко от места жительства пенсионера с незначительными повреждениями. Полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых. Злоумышленники признались в содеянном.



Как рассказали задержанные, они подошли к машине, дернули ручку и дверь открылась. Злоумышленники взломали замок зажигания, завели автомобиль и поехали кататься.

- В отношении предполагаемых злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — добавили в ведомстве.

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