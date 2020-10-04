В Белорецком районе заблудилась группа школьников
Белорецкий район | 04 окт 2020 | 13:16
В Уральских горах на территории Белорецкого района заблудилась группа школьников. Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, в составе группы находились девять школьников и четверо взрослых.
Красота Белорецкого района сыграла злую шутку с группой юных туристов, решивших совершить небольшое восхождение на одну из горных вершин в сопровождении взрослых.
Ребята отправились отдать дань золотой осени на гору Арвякрязь и заплутали. Взрослые, когда поняли, что без посторонней помощи в темноте не справятся, решили не рисковать и сделать остановку. Одновременно с этим они отправили координаты спасателям. Сообщение поступило в Центр обработки вызовов Системы-112. В это время общими усилиями был разведен костер и приготовлена горячая еда.
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