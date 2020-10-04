Ушел на поиски работы: пропавший 19-летний житель Белебея Артур Галиуллин найден мертвым

Белебеевский район | 04 окт 2020 | 20:27

Мать 19-летнего Артура Галиуллина из Белебея, 1 сентября ушедшего на поиски работы и пропавшего без вести, вызвали в морг для опознания тела. Как рассказала 4 октября Гульнара Галиуллина, процедура назначена на завтра, понедельник.



«Говорят, что по ДНК и по одежде – он. Но я сама лично не видела. Пока не увижу, ничего не могу сказать... я и следователю так сказала», – говорит женщина, не сдерживая слез.







Напомним, в начале сентября стало известно об исчезновении Артура Галиуллина, его мать Гульнара распространила по соцсетям информацию с просьбой к неравнодушным гражданам помочь в его поиске.

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Фото: Гульнара Галиуллина / Из личного архива

По словам матери, парень, получивший отсрочку в армию до осеннего призыва, в тот день ушел из дома на поиски работы в легком спортивном костюме, со 100 рублями в кармане. Его мобильник какое-то время был включен, но трубку никто не брал.