ДТП в Баймакском районе: водитель «Волги» задавил 36-летнего пешехода
Баймакский район | 05 окт 2020 | 10:04
Минувшим вечером, 4 октября, в Баймакском районе жертвой наезда стал 36-летний пешеход.Трагедия произошла на 111 километре дороги Магнитогорск-Ира. 36-летний житель Сибая на «Волге» сбил мужчину.
Как сообщил сам автомобилист, пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть. В итоге несчастный скончался от полученных травм на месте.
Читайте также:Авария в Баймакском районе: столкнулись «ВАЗ-2107» и «Лада Гранта», погиб один из водителей
Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
Читайте также