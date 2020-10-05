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ДТП в Баймакском районе: водитель «Волги» задавил 36-летнего пешехода

ДТП в Баймакском районе: водитель «Волги» задавил 36-летнего пешехода

Баймакский район | 05 окт 2020 | 10:04

Минувшим вечером, 4 октября, в Баймакском районе жертвой наезда стал 36-летний пешеход.Трагедия произошла на 111 километре дороги Магнитогорск-Ира. 36-летний житель Сибая на «Волге» сбил мужчину.



Как сообщил сам автомобилист, пешеход неожиданно выбежал на проезжую часть. В итоге несчастный скончался от полученных травм на месте.

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Всего за сутки в Башкортостане зафиксировано семь авария с одним погибшим и десятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 65 нетрезвых водителей и пресекли почти 2300 нарушения ПДД.  

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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