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Авария в Башкирии: водитель ВАЗ-2112 влетел в парапет, погибла девушка

Авария в Башкирии: водитель ВАЗ-2112 влетел в парапет, погибла девушка

| 05 окт 2020 | 18:11

В Башкирии произошла очередная смертельная авария. На 10 км трассы Уфа-Оренбург легковушка влетела в парапет. В ДТП погибла молодая девушка.



Подробности инцидента рассказало ИА «Башинформ». 23-летний уфимец двигался по трассе за рулём ВАЗ-2112. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и влетел в парапет.

У машины оторвало заднюю дверь, из которой вылетела 18-летняя пассажирка. Девушка не была пристёгнута, получила серьёзные травмы, от которых, к сожалению, скончалась. Ещё одна 17-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами – она сидела рядом с водителем и была пристегнута ремнем безопасности.

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Оказалось, 23-летний водитель был лишен водительских прав ещё в 2016 году за пьяное вождение. И в этот раз тест показал наличие алкоголя в крови парня.

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Источник: bash.news

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