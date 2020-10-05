Авария в Башкирии: водитель ВАЗ-2112 влетел в парапет, погибла девушка
| 05 окт 2020 | 18:11
В Башкирии произошла очередная смертельная авария. На 10 км трассы Уфа-Оренбург легковушка влетела в парапет. В ДТП погибла молодая девушка.
Подробности инцидента рассказало ИА «Башинформ». 23-летний уфимец двигался по трассе за рулём ВАЗ-2112. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и влетел в парапет.
У машины оторвало заднюю дверь, из которой вылетела 18-летняя пассажирка. Девушка не была пристёгнута, получила серьёзные травмы, от которых, к сожалению, скончалась. Ещё одна 17-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами – она сидела рядом с водителем и была пристегнута ремнем безопасности.