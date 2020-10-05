В Республиканской детской клинической больнице упал лифт с людьми

Уфа | 05 окт 2020 | 18:48

Серьёзный инцидент произошёл в Республиканской детской клинической больнице. Трос одного из лифтов внезапно оборвался, а сам лифт упал. В момент инцидента в кабине находились люди.







Подробности инцидента сообщил портал UTV.ru. Вечером 2 октября кабина лифта упала с четвертого этажа на первый. В лифте находилось несколько сотрудников медицинского учреждения. Сейчас лифт не работает.



По неподтверждённой информации, в несчастном случаев пострадала медсестра. Ей потребовалась помощь врачей. У женщины диагностировали сотрясение мозга.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Напомним, только в январе 2020 года в Республиканской детской клинической больнице завершился капитальный ремонт.