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В Республиканской детской клинической больнице упал лифт с людьми

В Республиканской детской клинической больнице упал лифт с людьми

Уфа | 05 окт 2020 | 18:48

Серьёзный инцидент произошёл в Республиканской детской клинической больнице. Трос одного из лифтов внезапно оборвался, а сам лифт упал. В момент инцидента в кабине находились люди.



Подробности инцидента сообщил портал UTV.ru. Вечером 2 октября кабина лифта упала с четвертого этажа на первый. В лифте находилось несколько сотрудников медицинского учреждения. Сейчас лифт не работает.

По неподтверждённой информации, в несчастном случаев пострадала медсестра. Ей потребовалась помощь врачей. У женщины диагностировали сотрясение мозга.

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Напомним, только в январе 2020 года в Республиканской детской клинической больнице завершился капитальный ремонт.

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Источник: bash.news

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