В Республиканской детской клинической больнице упал лифт с людьми

Серьёзный инцидент произошёл в Республиканской детской клинической больнице. Трос одного из лифтов внезапно оборвался, а сам лифт упал. В момент инцидента в кабине находились люди.
Подробности инцидента сообщил портал UTV.ru. Вечером 2 октября кабина лифта упала с четвертого этажа на первый. В лифте находилось несколько сотрудников медицинского учреждения. Сейчас лифт не работает.
По неподтверждённой информации, в несчастном случаев пострадала медсестра. Ей потребовалась помощь врачей. У женщины диагностировали сотрясение мозга.