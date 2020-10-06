Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе задержали двух чиновников мэрии за попытку получения взятки

В Уфе задержали двух чиновников мэрии за попытку получения взятки

В Уфе задержали двух чиновников мэрии за попытку получения взятки

Уфа | 06 окт 2020 | 12:06

В Уфе два чиновника из мэрии обвиняются в попытке получить взятку в размере 10 млн рублей. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в следкоме Башкирии.



В августе 2020 года 32-летний начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы и его 38-летний заместитель предложили сотруднику строительной компании выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе города. По версии следствия, они запросили у представителя 10 миллионов рублей, а чтобы их не заподозрили, привлекли двоюродного брата начальника отдела. Тот попросил знакомого, который не знал об этих манипуляциях, забрать взятку.

В Уфе сварщик получил смертельный удар трубой

Читайте также:

В Уфе сварщик получил смертельный удар трубой
После получения денег подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. На посредника также завели уголовное дело.
— Сейчас с начальником отдела и его заместителем проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следкоме Башкирии.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: