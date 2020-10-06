В Уфе задержали двух чиновников мэрии за попытку получения взятки

Уфа | 06 окт 2020 | 12:06

В Уфе два чиновника из мэрии обвиняются в попытке получить взятку в размере 10 млн рублей. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в следкоме Башкирии.







В августе 2020 года 32-летний начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы и его 38-летний заместитель предложили сотруднику строительной компании выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе города. По версии следствия, они запросили у представителя 10 миллионов рублей, а чтобы их не заподозрили, привлекли двоюродного брата начальника отдела. Тот попросил знакомого, который не знал об этих манипуляциях, забрать взятку.

— Сейчас с начальником отдела и его заместителем проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следкоме Башкирии.

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