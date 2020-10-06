В Уфе задержали двух чиновников мэрии за попытку получения взятки

В Уфе два чиновника из мэрии обвиняются в попытке получить взятку в размере 10 млн рублей. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в следкоме Башкирии.
В августе 2020 года 32-летний начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы и его 38-летний заместитель предложили сотруднику строительной компании выдать разрешение на строительство гостиницы в Октябрьском районе города. По версии следствия, они запросили у представителя 10 миллионов рублей, а чтобы их не заподозрили, привлекли двоюродного брата начальника отдела. Тот попросил знакомого, который не знал об этих манипуляциях, забрать взятку.
После получения денег подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. На посредника также завели уголовное дело.
— Сейчас с начальником отдела и его заместителем проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в следкоме Башкирии.