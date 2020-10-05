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Опубликовано видео из пансионата «Моя семья», сотрудников которого обвинили в жестокости к пенсионерам

Опубликовано видео из пансионата «Моя семья», сотрудников которого обвинили в жестокости к пенсионерам

Уфа | 06 окт 2020 | 17:49

В редакцию Уфа1 направили видео из уфимского пансионата «Моя семья», сотрудников которого ранее обвинили в жестокости к постояльцам-пенсионерам.



Ролик записала девушка, проработавшая там некоторое время. По ее словам, смотреть на истощенных пенсионеров у нее «не выдержало сердце» и она написала заявление по собственному желанию, но «перед этим пошла в палату и сделала снимки и видео» — как доказательство.

— В мужской палате лежат люди. Без одеял, без подушек. Пять человек здесь. Матрас есть только у одного. Вот так лежат у нас пожилые люди. Пансионат «Моя семья», — говорит девушка на видео.
Также она рассказывала, что на пенсионеров «орут матом» и «распускают руки».
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Источник: ufa1.ru
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