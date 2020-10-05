Опубликовано видео из пансионата «Моя семья», сотрудников которого обвинили в жестокости к пенсионерам

В редакцию Уфа1 направили видео из уфимского пансионата «Моя семья», сотрудников которого ранее обвинили в жестокости к постояльцам-пенсионерам.
Ролик записала девушка, проработавшая там некоторое время. По ее словам, смотреть на истощенных пенсионеров у нее «не выдержало сердце» и она написала заявление по собственному желанию, но «перед этим пошла в палату и сделала снимки и видео» — как доказательство.
— В мужской палате лежат люди. Без одеял, без подушек. Пять человек здесь. Матрас есть только у одного. Вот так лежат у нас пожилые люди. Пансионат «Моя семья», — говорит девушка на видео.