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Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы-Бакалы пассажиров после ДТП зажало в машине

Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы-Бакалы пассажиров после ДТП зажало в машине

Туймазинский район | 07 окт 2020 | 10:46

Спасатели вытащили троих человек после массового ДТП в Башкирии, сообщает Госкомитет ЧС по республике.



Авария произошла 6 октября на 71 км автодороги Туймазы-Бакалы вблизи села Тюменяк. По предварительным данным, сначала произошло столкновение ВАЗ-2110 и Lada Priora, в результате которого иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Затем с дорожного полотна, дабы избежать столкновение, слетел ещё один автомобиль марки ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель и двое пассажиров первой «десятки» оказались зажатыми в машине. Пострадавшим помогли выбраться из заточения прибывшие спасатели.

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В настоящий момент на месте аварии работают врачи и полиция. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. 

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: Госкомитет по ЧС РБ

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