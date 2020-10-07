Массовая авария в Башкирии: на трассе Туймазы-Бакалы пассажиров после ДТП зажало в машине

Спасатели вытащили троих человек после массового ДТП в Башкирии, сообщает Госкомитет ЧС по республике.
Авария произошла 6 октября на 71 км автодороги Туймазы-Бакалы вблизи села Тюменяк. По предварительным данным, сначала произошло столкновение ВАЗ-2110 и Lada Priora, в результате которого иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Затем с дорожного полотна, дабы избежать столкновение, слетел ещё один автомобиль марки ВАЗ-2110. В результате ДТП водитель и двое пассажиров первой «десятки» оказались зажатыми в машине. Пострадавшим помогли выбраться из заточения прибывшие спасатели.