Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Житель Сибая сломал продавщице магазина палец и украл бутылку водки

Житель Сибая сломал продавщице магазина палец и украл бутылку водки

Житель Сибая сломал продавщице магазина палец и украл бутылку водки

Сибай | 07 окт 2020 | 13:26

В Сибае полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который устроил разбой в местном магазине и травмировал продавца.

Вечером мужчина зашел в магазин на улице Заки Валиди, захватив в зал тележку. Набирая товар, он сразу спрятал одну пол-литровую бутылку водки в карман брюк, а вторую прикарманил на кассе. Расплатиться за другие товары он не смог, потому что на карте не хватило денег. Тогда он сказал, что сходит за наличностью и вернется, но 40-летняя продавец увидела его «отяжелевшие» карманы.



Уже на выходе женщина успела отнять у воришки одну бутылку водки, но злоумышленник устроил потасовку и сломал женщине палец, после чего сбежал.

Авария в Сибае: мотоциклист погиб, наехав на бордюр

Читайте также:

Авария в Сибае: мотоциклист погиб, наехав на бордюр
Как сообщает пресс-служба МВД Башкортостана, прибывшие на место сотрудники полиции задержали налетчика по горячим следам. Теперь ему придется понести наказание за совершение разбоя, на время следствия он заключен под стражу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: