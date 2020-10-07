Житель Сибая сломал продавщице магазина палец и украл бутылку водки

Сибай | 07 окт 2020 | 13:26

В Сибае полицейские задержали 27-летнего местного жителя, который устроил разбой в местном магазине и травмировал продавца.



Вечером мужчина зашел в магазин на улице Заки Валиди, захватив в зал тележку. Набирая товар, он сразу спрятал одну пол-литровую бутылку водки в карман брюк, а вторую прикарманил на кассе. Расплатиться за другие товары он не смог, потому что на карте не хватило денег. Тогда он сказал, что сходит за наличностью и вернется, но 40-летняя продавец увидела его «отяжелевшие» карманы.







Уже на выходе женщина успела отнять у воришки одну бутылку водки, но злоумышленник устроил потасовку и сломал женщине палец, после чего сбежал.

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Как сообщает пресс-служба МВД Башкортостана, прибывшие на место сотрудники полиции задержали налетчика по горячим следам. Теперь ему придется понести наказание за совершение разбоя, на время следствия он заключен под стражу.