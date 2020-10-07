В Уфе произошла перестрелка водителей | видео

Уфа | 07 окт 2020 | 18:02

В микрорайоне Сипайлово произошла перестрелка, сообщило ИА «Башинформ». Очевидец рассказал журналистам, что проезжал по улице Жукова и увидел потасовку. Стояли три-четыре машины, а рядом водители выясняли отношения. Через некоторое время раздались выстрелы.







Мужчина заметил, что у одного из водителей из руки пошла кровь. Очевидец успел снять небольшой ролик, где видно как одного водителя силой удерживают в машине. Правоохранители объяснили, что произошло.

— Дорожный конфликт устроили водители и пассажир двух иномарок. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Как сообщил водитель автомобиля «Рено», мужчина на «Вольво» совершил опасный маневр и якобы подрезал его. После он вынудил его остановиться. Далее из объяснений водителя шведской иномарки следует, что пассажир и водитель «Рено» после словесной перепалки начали наносить ему удары. Он решил применить травматическое оружие. Один из участников был ранен. Пострадавшему понадобилась помощь медиков, — сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

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Фото: скриншот; видео: ИА «Башинформ»