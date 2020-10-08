В Нефтекамске маленький ребенок выпал из окна 4 этажа
Нефтекамск | 08 окт 2020 | 17:19
В Нефтекамске маленький ребенок выпал из окна 4 этажа. Девятилетний мальчик с серьезными травмами сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Все произошло накануне. Мальчик был дома с мамой, тетей и старшей сестрой. В какой-то момент он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Потеряв равновесие, ребенок выпал из окна.
Читайте также:В Нефтекамске нашли тела погибших супругов
Источник:
bash.news
Читайте также