Нефтекамск | 08 окт 2020 | 17:19

В Нефтекамске маленький ребенок выпал из окна 4 этажа. Девятилетний мальчик с серьезными травмами сейчас находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.



Все произошло накануне. Мальчик был дома с мамой, тетей и старшей сестрой. В какой-то момент он залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Потеряв равновесие, ребенок выпал из окна.



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По данному факту следователи проводят проверку. В СК по РБ в очередной раз обратились к родителям с просьбой более ответственно подходить к обеспечению безопасности детей.