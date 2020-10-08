В Уфе при странных обстоятельствах пропал уроженец Мишкинского района Юрий Шамиданов

Мишкинский район | 08 окт 2020 | 18:18

В Уфе почти неделю разыскивают 30-летнего уроженца Мишкинского района Юрия Шамиданова. Ориентировку на его поиск опубликовали волонтеры отряда «Лиза Алерт» в республике.



Известно, что мужчина пропал еще в минувшую пятницу, 2 октября. Тогда он вышел из дома и обратно не вернулся.



Отмечается, что его в последний раз видели в районе Южного автовокзала. Там он находился вместе со своим товарищем. С тех пор информация о нем не поступала.







«Видел его в Уфе 03.10.2020 на Южном автовокзале с каким-то мужиком», — заявил пользователь Тимур К.



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие черные волосы, карие глаза.



Был одет в зеленую камуфляжную куртку, фиолетовую рубашку с длинными рукавами, синие брюки, черные кроссовки с белой подошвой и серо-зеленую кепку.

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Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).





Фото: Лиза Алерт