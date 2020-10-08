Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе при странных обстоятельствах пропал уроженец Мишкинского района Юрий Шамиданов

В Уфе при странных обстоятельствах пропал уроженец Мишкинского района Юрий Шамиданов

В Уфе при странных обстоятельствах пропал уроженец Мишкинского района Юрий Шамиданов

Мишкинский район | 08 окт 2020 | 18:18

В Уфе почти неделю разыскивают 30-летнего уроженца Мишкинского района Юрия Шамиданова. Ориентировку на его поиск опубликовали волонтеры отряда «Лиза Алерт» в республике.

Известно, что мужчина пропал еще в минувшую пятницу, 2 октября. Тогда он вышел из дома и обратно не вернулся.

Отмечается, что его в последний раз видели в районе Южного автовокзала. Там он находился вместе со своим товарищем. С тех пор информация о нем не поступала.



«Видел его в Уфе 03.10.2020 на Южном автовокзале с каким-то мужиком», — заявил пользователь Тимур К.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие черные волосы, карие глаза.

Был одет в зеленую камуфляжную куртку, фиолетовую рубашку с длинными рукавами, синие брюки, черные кроссовки с белой подошвой и серо-зеленую кепку.

Жители Мишкинского района пожаловались Хабирову на отсутствие дорог и автобусов для детей

Читайте также:

Жители Мишкинского района пожаловались Хабирову на отсутствие дорог и автобусов для детей
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия, позвоните на единый номер экстренных служб (112) или волонтерам (8-800-700-54-52).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: