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В Стерлитамаке сожгли дорогой внедорожник коммерсанта

В Стерлитамаке сожгли дорогой внедорожник коммерсанта

Стерлитамакский район | 09 окт 2020 | 09:51

59-летнему жителю Стерлитамака сожгли его внедорожник «Toyota Land Cruiser».

Известно, что мужчина обнаружил объятый огнем автомобиль во дворе дома по улице Худайбердина. По предварительной информации, история со сгоревшей иномаркой имеет криминальный подтекст – к поджогу могут быть причастны двое неизвестных граждан.



Источник «КП-Уфа» сообщил, что передняя часть автомобиля коммерсанта получила серьезные повреждения. С места происшествия эксперты изъяли немногочисленные улики – спички и видеозапись с места происшествия.

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Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе, изучают круг общения мужчины, чтобы найти причастных к уничтожению имущества.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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