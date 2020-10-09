В Уфе подросток, угрожая травматическим оружием, ограбил салон сотовой связи | видео

Уфа | 09 окт 2020 | 11:40

По сообщению СКР по РБ, 5 октября около 13.00 часов 15-летний подросток, придя в салон сотовой связи на улице Первомайская г. Уфы, угрожая продавцу травматическим пистолетом, потребовал передать ему деньги из кассы, после чего, не дождавшись денег, разбил витрину и похитил оттуда 4 мобильных телефона на общую сумму свыше 74 тыс. рублей, а затем скрылся с места происшествия, однако, на улице был задержан прохожим, заметившим подозрительное поведение подростка.





Ранее подозреваемый уже был судим за кражу продуктов из магазина.



В настоящее время с задержанными проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом, по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены очевидцы, мать подозреваемого и другие свидетели, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания подростка, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.