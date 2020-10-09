В Стерлитамаке от коронавируса скончались 2 медработника
Стерлитамакский район | 09 окт 2020 | 11:54
В профсоюзе работников здравоохранения рассказали о двух случаях смерти от коронавирусной инфекции медработников в Стерлитамаке.
Первым погибшим считается невролог Ринат Дашкин. 64-летнего мужчины не стало 18 июля. В профсоюзе отметили, что медик с многолетним стажем не остался в стороне от пандемии коронавируса и помогал больным в городском ковид-госпитале. Когда его самочувствие резко ухудшилось. он начал лечение амбулаторно. После его госпитализировали в городскую больницу, однако спасти не смогли. Родственникам выплатили материальную помощь.
Второй случай произошел с участковым врачом-терапевтом. Сообщается, что погибшая не работала в ковид-бригаде и не имела контакта с больными. Однако в профсоюзе отметили, что женщина заразилась от пациента с коронавируса в рабочее время. В пресс-службе фамилию врача не уточнили.
Напомним, сообщалось, что в Башкирии за период пандемии коронавирус выявлен у 9144 жителей. Прирост за сутки составил 43 человек. Также сегодня, 8 октября, увеличилось число летальных исходов от опасной инфекции. теперь 43 человека умерло от коронавируса.