В Стерлитамаке от коронавируса скончались 2 медработника

Стерлитамакский район | 09 окт 2020 | 11:54

В профсоюзе работников здравоохранения рассказали о двух случаях смерти от коронавирусной инфекции медработников в Стерлитамаке.



Первым погибшим считается невролог Ринат Дашкин. 64-летнего мужчины не стало 18 июля. В профсоюзе отметили, что медик с многолетним стажем не остался в стороне от пандемии коронавируса и помогал больным в городском ковид-госпитале. Когда его самочувствие резко ухудшилось. он начал лечение амбулаторно. После его госпитализировали в городскую больницу, однако спасти не смогли. Родственникам выплатили материальную помощь.







Второй случай произошел с участковым врачом-терапевтом. Сообщается, что погибшая не работала в ковид-бригаде и не имела контакта с больными. Однако в профсоюзе отметили, что женщина заразилась от пациента с коронавируса в рабочее время. В пресс-службе фамилию врача не уточнили.

«Медик не может отказать в оказании медицинской помощи, чаще всего он не знает инфицирован больной или нет. Сейчас рискует каждый медработник, а выплаты чаще получают те, кто работает в ковид-бригадах и госпиталях. Остальным свое право на государственное страхование приходится доказывать – подтверждая диагноз, осложнения после перенесенного заболевания, ища нулевого пациента. На региональном уровне вопрос решения не имеет, нужно поднимать на уровне Правительства РФ, Государственной думы. В противном случае мы потеряем наших медсестер и врачей, которых и до ковида не хватало, а молодые специалисты в медицину при таких условиях идут неохотно», — заявил председатель Городского комитета профсоюза Стерлитамака Азат Курбангалеев.









Напомним, сообщалось, что в Башкирии за период пандемии коронавирус выявлен у 9144 жителей. Прирост за сутки составил 43 человек. Также сегодня, 8 октября, увеличилось число летальных исходов от опасной инфекции. теперь 43 человека умерло от коронавируса.





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