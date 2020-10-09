В Уфе мужчина задушил женщину познакомившись с ней на сайте знакомств

В Уфе осудили мужчину, который задушил и обокрал женщину. Согласно документам Орджоникидзевского суда, убитая познакомилась с преступником на сайте знакомств. Мужчина приехал в гости к женщине 12 декабря и остался ночевать. В районе полуночи между ними возникла ссора, которая закончилась смертью уфимки.
По версии следствия, злоумышленник задушил ее, а после обокрал. Он вынес из квартиры ювелирные украшения, норковую шубу и планшет. Тело убитой женщины обнаружил ее брат после того, как та перестала отвечать на телефонные звонки.