В Уфе мужчина задушил женщину познакомившись с ней на сайте знакомств

Уфа | 09 окт 2020 | 13:48

В Уфе осудили мужчину, который задушил и обокрал женщину. Согласно документам Орджоникидзевского суда, убитая познакомилась с преступником на сайте знакомств. Мужчина приехал в гости к женщине 12 декабря и остался ночевать. В районе полуночи между ними возникла ссора, которая закончилась смертью уфимки.







По версии следствия, злоумышленник задушил ее, а после обокрал. Он вынес из квартиры ювелирные украшения, норковую шубу и планшет. Тело убитой женщины обнаружил ее брат после того, как та перестала отвечать на телефонные звонки.

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Преступника удалось задержать, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). Суд назначил ему суровое наказание в виде 9,5 лет тюремного срока.