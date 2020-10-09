Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе мужчина задушил женщину познакомившись с ней на сайте знакомств

В Уфе мужчина задушил женщину познакомившись с ней на сайте знакомств

В Уфе мужчина задушил женщину познакомившись с ней на сайте знакомств

Уфа | 09 окт 2020 | 13:48

В Уфе осудили мужчину, который задушил и обокрал женщину. Согласно документам Орджоникидзевского суда, убитая познакомилась с преступником на сайте знакомств. Мужчина приехал в гости к женщине 12 декабря и остался ночевать. В районе полуночи между ними возникла ссора, которая закончилась смертью уфимки.



По версии следствия, злоумышленник задушил ее, а после обокрал. Он вынес из квартиры ювелирные украшения, норковую шубу и планшет. Тело убитой женщины обнаружил ее брат после  того, как та перестала отвечать на телефонные звонки.

В Уфе подросток, угрожая травматическим оружием, ограбил салон сотовой связи | видео

Читайте также:

В Уфе подросток, угрожая травматическим оружием, ограбил салон сотовой связи | видео
Преступника удалось задержать, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ). Суд назначил ему суровое наказание в виде 9,5 лет тюремного срока.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: