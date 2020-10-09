В мэрии Уфы прокомментировали скандал в одной из столичных школ

Уфа | 09 окт 2020 | 16:02

Мэрия Уфы прокомментировала громкий скандал, который разразился в одной из столичных школ. Педагог образовательного учреждения обвиняется в жестоком обращении с детьми. Школьник заявил, что учитель избил его и заклеивал рот скотчем.







По словам вице-мэра Уфы Алины Сулеймановой, администрация города инициировала проверку в учебном заведении. Ее слова цитирует издание «Башинформ». Сулейманова также отметила, что педагог находился на хорошем счету, пользовался уважением коллектива и учеников.





«Заклеивание рта ученика скотчем пока не подтвердилось. Понимаю, что любое обращение не может быть просто так. Будем разбираться до конца. Может быть, имел место конфликт ребенка с учителем. Выясняем, какие обстоятельства заставили учителя выбрать такой тон разговора, когда ребенок находился у доски. К тому же сейчас в начальной школе у нас действуют четкие методические рекомендации о том, что детей не стоит вызывать к доске ввиду коронавирусной инфекции. Во всех школах есть четкие красные линии, где должен находиться ученик, а где учитель»

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Фото: bash.news