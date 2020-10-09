"Била головой об парту": избитый учительницей школьник из Уфы рассказал правду
Уфа | 09 окт 2020 | 16:50
Мама побитого педагогом ученика четвертого класса уфимской школы прокомментировала произошедшее. Журналистам программы «Честно говоря» она сообщила тем, что возмущена поведением педагога, а также что та неоднократно применяла в отношении учеников физическую силу, нецензурно выражалась и унижала их.
«Он говорил, что ему в школе очень плохо, я спросила почему. Он мне отметил: “Потому что я всегда боюсь, что меня в школе будут ругать. Я всегда буду виноватый. А что я еще мог сделать? Я мог только сорвать урок или испортить, а больше я ничего не мог сделать. Я же не мог замахнуться и ударить”», – прокомментировала мама.
Сейчас родители намерены добиться увольнения учительницы и разбирательства со стороны правоохранительных органов. В программе также отметили, что пострадавший ребенок известен своим отрицательным и вызывающем поведением.