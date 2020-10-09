"Била головой об парту": избитый учительницей школьник из Уфы рассказал правду

Уфа | 09 окт 2020 | 16:50

Мама побитого педагогом ученика четвертого класса уфимской школы прокомментировала произошедшее. Журналистам программы «Честно говоря» она сообщила тем, что возмущена поведением педагога, а также что та неоднократно применяла в отношении учеников физическую силу, нецензурно выражалась и унижала их.







«Он говорил, что ему в школе очень плохо, я спросила почему. Он мне отметил: “Потому что я всегда боюсь, что меня в школе будут ругать. Я всегда буду виноватый. А что я еще мог сделать? Я мог только сорвать урок или испортить, а больше я ничего не мог сделать. Я же не мог замахнуться и ударить”», – прокомментировала мама.



Сейчас родители намерены добиться увольнения учительницы и разбирательства со стороны правоохранительных органов. В программе также отметили, что пострадавший ребенок известен своим отрицательным и вызывающем поведением.

«Да, это не самый послушный ребенок. Но подобные методы, что породили? Породили полное нежелание учиться. Породили полный антагонизм со школой и неприемлемость школы», – не стала отрицать мама пострадавшего.

«Била головой об парту, вышвыривала из класса», – рассказал ребенок.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Честно говоря

Сам мальчик также рассказал о случившемся журналистам, подтвердив все то, что было озвучено ранее.Напомним, по факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка в Следственном комитете и Прокуратуре. Правоохранители намерены опросить руководство и педагогический состав, также самих школьников. Будут проверены и условия обучения.