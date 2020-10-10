В Уфе пьяный угонщик устроил массовую аварию с 15 автомобилями | видео
Уфа | 10 окт 2020 | 14:44
Массовая авария на проспекте Салавата Юлаева, в которой накануне пострадало порядка 15-ти автомобилей, была спровоцирована 25-летним уфимцем на угнанном им автомобиле. Об этом «Вестям» рассказали в правоохранительных органах.
Напомним, накануне вечером в Уфе мужчина угнал иномарку и повредил более десятка автомобилей. Во время задержания виновник происшествия находился практически в невменяемом состоянии.
Вечером 9 октября в полицию об угоне Hyundai Sonata обратился 21-летний житель Уфы. Автовладелец рассказал, что остановился на своей иномарке в районе остановки «Глумилино», чтобы проверить колесо. В салоне находился его знакомый — 25-летний житель столицы. Он был неоднократно судим за кражу, грабеж, угон и мошенничество. Пока водитель осматривал колесо, приятель пересел за руль и уехал в неизвестном направлении.
При этом за короткое время он успел совершить несколько аварий. Как сообщают очевидцы, автомобиль Hyundai Sonata наехал на стоящий в пробке автомобиль, но не остановился и продолжил движение.
Механические повреждения получили порядка 15-ти автомобилей.