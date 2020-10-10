Смертельное ДТП в Кумертау: водитель за рулём “Opel Mokka” наехал на 50-летнюю жительницу Кумертау | 10 окт 2020 | 17:08 В Башкирии на пешеходном переходе насмерть сбили женщину. Трагедия произошла сегодня, 10 октября, в городе Кумертау.В 11-м часу утра на улице Пушкина 64-летний водитель за рулём “Opel Mokka” наехал на 50-летнюю жительницу города, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По факту ДТП начато разбирательство. Подробности уточняются. Читайте также: В Кумертау местный житель изнасиловал соседскую девочку Добавим, за последние сутки это второй зарегистрированный смертельный случай с пешеходом. Поздно вечером 9 октября Бакалинском районе 30-летний местный житель за рулём ВАЗ-2115 совершил смертельный наезд на 43-летнего мужчину.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Поделиться: Читайте также