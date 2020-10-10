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Смертельное ДТП в Кумертау: водитель за рулём “Opel Mokka” наехал на 50-летнюю жительницу

Смертельное ДТП в Кумертау: водитель за рулём “Opel Mokka” наехал на 50-летнюю жительницу

Кумертау | 10 окт 2020 | 17:08

В Башкирии на пешеходном переходе насмерть сбили женщину. Трагедия произошла сегодня, 10 октября, в городе Кумертау.

В 11-м часу утра на улице Пушкина 64-летний водитель за рулём “Opel Mokka” наехал на 50-летнюю жительницу города, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По факту ДТП начато разбирательство. Подробности уточняются.

В Кумертау местный житель изнасиловал соседскую девочку

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Добавим, за последние сутки это второй зарегистрированный смертельный случай с пешеходом. Поздно вечером 9 октября Бакалинском районе 30-летний местный житель за рулём ВАЗ-2115 совершил смертельный наезд на 43-летнего мужчину.

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Источник: gtrk.tv

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