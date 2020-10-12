В Калтасинском районе мать 13-летней школьницы помогла сожителю изнасиловать свою дочь

Калтасинский район | 12 окт 2020 | 12:25

Жуткий случай произошел на днях в одном из населенных пунктов Калтасинского района республики. За соучастие в изнасиловании 13-летней школьницы была задержана ее родная мама. Чуть позже задержали и подозреваемого насильника — им оказался 32-летний сожитель женщины.







Как сообщил источник в правоохранительных органах, о случившемся сообщил в полицию отец ребенка — девочка рассказала ему о том, что сделал с ней отчим на глазах у мамы этим летом. При этом, по предварительным данным, во время происходящего женщина держала и успокаивала девочку и просила не шуметь.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Сейчас подозреваемые в преступлении задержаны. С ними проводятся следственные действия. В следственном управлении СКР возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.