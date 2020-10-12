В Калтасинском районе мать 13-летней школьницы помогла сожителю изнасиловать свою дочь

Жуткий случай произошел на днях в одном из населенных пунктов Калтасинского района республики. За соучастие в изнасиловании 13-летней школьницы была задержана ее родная мама. Чуть позже задержали и подозреваемого насильника — им оказался 32-летний сожитель женщины.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, о случившемся сообщил в полицию отец ребенка — девочка рассказала ему о том, что сделал с ней отчим на глазах у мамы этим летом. При этом, по предварительным данным, во время происходящего женщина держала и успокаивала девочку и просила не шуметь.