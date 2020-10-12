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В Калтасинском районе мать 13-летней школьницы помогла сожителю изнасиловать свою дочь

В Калтасинском районе мать 13-летней школьницы помогла сожителю изнасиловать свою дочь

Калтасинский район | 12 окт 2020 | 12:25

Жуткий случай произошел на днях в одном из населенных пунктов Калтасинского района республики. За соучастие в изнасиловании 13-летней школьницы была задержана ее родная мама. Чуть позже задержали и подозреваемого насильника — им оказался 32-летний сожитель женщины.



Как сообщил источник в правоохранительных органах, о случившемся сообщил в полицию отец ребенка — девочка рассказала ему о том, что сделал с ней отчим на глазах у мамы этим летом. При этом, по предварительным данным, во время происходящего женщина держала и успокаивала девочку и просила не шуметь. 

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Сейчас подозреваемые в преступлении задержаны. С ними проводятся следственные действия. В следственном управлении СКР возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

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Источник: gtrk.tv

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