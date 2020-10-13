Гороскоп на 13 октября 2020 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 13 окт 2020 | 08:36

Сегодня,13 октября, звезды рекомендуют соблюдать осторожность в области финансов и обратить внимание на родных.



Овны

Сегодня у Овнов велика потребность в свободе, будет естественной повышенная потребность в движении, открытом пространстве, расширении горизонтов. Не помешает на время уик-энда покинуть привычные места, например, отправиться за границу, в другой город, на природу или на какое-либо развивающее мероприятие.







Тельцы

Звезды предсказывают, что Тельцам придется целый день проявлять чудеса дипломатичности. Не настаивайте на своем мнении, если оно идет вразрез с мнением близкого человека, но и менять свою точку зрения не стоит. Намеченные планы отложите до начала следующей недели, а пока просто кивайте головой. Оставайтесь спокойнными в любой ситуации, тогда все разрешится.



Близнецы

Главные враги Близнецов на сегодня – лень и вялое мышление. Еще может возникнуть желание поговорить по душам не с тем человеком или, еще хуже, написать кому-то из прошлого. Гони прочь это наваждение, иначе потом может быть стыдно. Если вас ждет день в одиночестве, важно учесть атмосферу момента: социальную ситуацию, погоду, окружающие культурные традиции и другие детали.



Раки

Ваша сильная эмоциональность, пусть и не внешняя, может сильно все осложнить. Чтобы не терять самообладание и не делать опрометчивых шагов, старайтесь переключать внимание. Мудрым решением будет провести этот день с собой наедине, чтобы вообще избежать двояких неподконтрольных ситуаций.



Львы

Звезды призывают Львам задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед. – отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги лев может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице.



Девы

Придерживайтесь сегодня знакомого тебе распорядка и избегай любых экспериментов. Даже выезд на природу в незнакомое место чреват мелкими неприятностями. Чем проще план, тем спокойнее и позитивнее пройдет день.



Весы

Не стоит опускать руки даже в самые трудные моменты, тогда проблемы будут решаемыми. Весам следует больше общаться с оптимистами, заряжаться их позитивом. Это спасет от возможной глубокой депрессии.



Скорпионы

Скорпионам следует быть вдвойне осторожной: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах ее жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что дева может быть втянутой в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться. Чтобы этого не произошло, ей следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.



Стрельцы

Это хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг стрельца будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа мало склоняют стрельца к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных.









Козероги

Сегодня Козероги могут попасть в стрессовую ситуацию, но в ступор это не введет. Полученную энергию они используют себе на благо: решат давно требующий твоего внимания и очень назойливый вопрос. Вполне возможно, что придется чем-то пожертвовать, но оно стоит того.



Водолеи

Водолеи имеют все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, водолей столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют водолею открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило. А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.



Рыбы

Это познавательный активный день, хорошо заняться тренингом ума и тела. Много впечатлений сулит путешествие, совместная акция, игра, исследование. Может пригодиться давнее увлечение, связь с друзьями по оригинальному рискованному хобби. Стоит быть внимательнее к необычным нюансам: сейчас они судьбоносны, случайный маршрут или объект интереса может стать постоянным.





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