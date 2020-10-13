В Башкирии завершены поиски пропавшего уроженца Мишкинского района Юрия Шамиданова
Мишкинский район | 13 окт 2020 | 09:13
В столице Башкирии завершены поиски пропавшего без вести 30-летнего Юрия Шамиданова. Об этом на странице в соцсетях сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Мужчина найден живым. О том, где он был, а также причину пропажи волонтеры не раскрывают.
Напомним, 2 октября он вышел из дома и бесследно исчез. Говорилось также, что его видели на Южном автовокзале.
Источник:
gorobzor.ru
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