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В Башкирии завершены поиски пропавшего уроженца Мишкинского района Юрия Шамиданова

В Башкирии завершены поиски пропавшего уроженца Мишкинского района Юрия Шамиданова

Мишкинский район | 13 окт 2020 | 09:13

В столице Башкирии завершены поиски пропавшего без вести 30-летнего Юрия Шамиданова. Об этом на странице в соцсетях сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 

Мужчина найден живым. О том, где он был, а также причину пропажи волонтеры не раскрывают.

Напомним, 2 октября он вышел из дома и бесследно исчез. Говорилось также, что его видели на Южном автовокзале.

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Источник: gorobzor.ru

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