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В Минздраве Башкирии рассказали, сколько школьников заразились коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали, сколько школьников заразились коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 13 окт 2020 | 10:45

Сегодня, 13 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии чиновники подняли вопрос о переносе осенних каникул для школьников. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации об этом попросил министр здравоохранения республики Максим Забелин. В свою очередь, министр образования Айбулат Хажин доложил о новых случаях заражения COVID-19 среди школьников и учителей.



- Около двухсот у нас школьников в настоящий момент у нас болеют, у них подтвержденный ковид-19, и чуть более 150 педагогов. В общей сложности охвачено 29 районов и 4769 детей находятся на карантине. Это не больные, а контактные, - заявил Хажин.

В Башкирии продлили осенние школьные каникулы

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В Башкирии продлили осенние школьные каникулы
После доклада министра было принято решение сдвинуть школьные осенние каникулы. Учащиеся башкирских школ отправятся отдыхать на неделю раньше – с 19 октября. Завершатся каникулы 5 ноября.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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