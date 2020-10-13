Авария в Уфе: столкнулись ВАЗ-2114 и Хёндай Солярис, пострадала женщина Уфа | 13 окт 2020 | 15:46 Сегодня, 13 октября, в Уфе произошла серьёзная авария. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. О случившемся рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты города. Авария зарегистрирована на пересечении улиц Невского и Калинина. Известно, что столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-2114 и Хёндай Солярис. На место происшествия срочно прибыли экстренные службы. Читайте также: ДТП под Уфой: водитель «Газели» насмерть сбил 65-летнюю женщину К счастью, в поврежденных машинах никого не зажало. Однако помощь спасателей потребовалась 35-летней пострадавшей, которую транспортировали в больницу. Она была за рулем отечественного автомобиля и была госпитализирована.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: bash.news Поделиться: Читайте также