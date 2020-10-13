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Авария в Уфе: столкнулись ВАЗ-2114 и Хёндай Солярис, пострадала женщина

Авария в Уфе: столкнулись ВАЗ-2114 и Хёндай Солярис, пострадала женщина

Уфа | 13 окт 2020 | 15:46

Сегодня, 13 октября, в Уфе произошла серьёзная авария. Пострадавшим потребовалась помощь спасателей. О случившемся рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты города.



Авария зарегистрирована на пересечении улиц Невского и Калинина. Известно, что столкнулись два легковых автомобиля: ВАЗ-2114 и Хёндай Солярис. На место происшествия срочно прибыли экстренные службы.

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К счастью, в поврежденных машинах никого не зажало. Однако помощь спасателей потребовалась 35-летней пострадавшей, которую транспортировали в больницу. Она была за рулем отечественного автомобиля и была госпитализирована.

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Источник: bash.news

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