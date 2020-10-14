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Авария в Стерлитамаке: водитель Honda жестко столкнулся с ВАЗ-2115 | видео

Авария в Стерлитамаке: водитель Honda жестко столкнулся с ВАЗ-2115 | видео

Стерлитамакский район | 14 окт 2020 | 10:47

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло 13 октября в Стерлитамаке. После полудня на пересечении улиц Островского и 23 мая 26-летний водитель ВАЗ-2115, предположительно, не уступил «Honda Civic», ехавшей по главной дороге.

В результате жесткого столкновения оба водителя, а также 23-летняя пассажирка «Honda» получили травмы различной степени тяжести.

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По мнению очевидцев аварии, если бы на тротуаре в это время находились пешеходы, их бы «просто размазало» по дороге – с такой высокой скоростью разлетелись автомобили после удара.
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Источник: gtrk.tv
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

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