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В Чишминском районе стая диких собак держит в страхе целую деревню

В Чишминском районе стая диких собак держит в страхе целую деревню

Чишминский район | 14 окт 2020 | 15:07

В Чишминском районе стая диких собак держит в страхе деревню Нижние Термы. Подробностями происходящего поделились очевидцы в социальных сетях.



По словам местных жителей, в понедельник, 12 октября, собаки ворвались на территорию частного двора и на глазах у хозяйки насмерть загрызли четырех коз. Автор сообщения утверждает, что всего собак было семь, две из них очень крупного размера.

Подобная ситуация произошла и вчера, 13 октября. Жертвами собак стали 27 цесарок.

«Жители деревни боятся выходить на улицу и выпускать детей», - пишет автор поста.
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Местные жители обратились в администрацию района, сельсовет, МВД, а также оставили обращение по единому номеру вызова экстренных служб 112.
«Жалобы и ранее поступали от жителей деревни, но мер никаких не принималось, при этом информация о местонахождении бродячих собак была доведена до администрации района. Со слов представителя администрации района, у них до сих пор отсутствует контракт на отстрел собак. Нам страшно за детей и пожилых родителей», - говорится в сообщении.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: smolnews.ru

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