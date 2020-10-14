Под Уфой 80-летний пенсионер изнасиловал 6-летнюю девочку, затащив ее в кусты

Чудовищное преступление произошло в Уфимском районе. 80-летний пенсионер надругался над маленькой девочкой. О преступлении сообщил ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, пожилой мужчина затащил 6-летнюю девочку в кусты и изнасиловал. Однако ребенок остался жив, о случившемся малышка немедленно рассказала родителям. Шокированные родственники поспешили обратиться в полицию. В настоящий момент подозреваемый задержан, на него возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливают следователи.
Ранее сообщалось о другом чудовищном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В Калтасинском районе Башкирии над 13-летней девочкой надругался отчим. Ужас ситуации в том, что мать ребенка знала о преступлениях и даже участвовала в них. С пострадавшей работают психологи, девочку находится у бабушки.