В Мечетлинском районе бомж убил своего приятеля столкнув с 3 этажа недостроя
Мечетлинский район | 14 окт 2020 | 17:51
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины без определенного места жительства по подозрению в совершении убийства. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.
Так, 9 октября 2020 года в недостроенном здании Большеустьикинской центральной районной больницы обнаружили тело 47-летнего мужчины без определенного места жительства. Погибший упал с высоты.
Первоначально явных признаков убийства не наблюдалось. Однако позже следователи выяснили, что в недостроенном здании больницы проживал потерпевший и еще двое мужчин без определенного места жительства, одним из которых и оказался подозреваемый. Вскоре мужчина был задержан и сознался в содеянном.
По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый и потерпевший освободились из тюрьмы, куда отправились из-за совместной кражи. 2 октября 2020 года в помещении недостроенной больницы они распивали алкоголь, начали ссориться, и подозреваемый столкнул потерпевшего с третьего этажа. От полученных ранений мужчина скончался, а подозреваемый скрылся с места происшествия вместе с другими очевидцами.
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