Уфимская учительница, которую подозревают в избиении школьника, опровергла обвинения в свой адрес

Учительница начальных классов в Уфе, которую подозревают в издевательствах над школьниками, опровергла обвинения в свой адрес. Об этом она заявила в эфире телеканала «БСТ».
Учительница подтвердила, что могла повысить голос на школьника, однако никогда не избивала детей. По ее словам, за 29-летний педагогический стаж она ни разу не прикасалась к какому-либо школьнику.
«Все дети разные, кто-то понимает шепотом, кому-то нужно сказать несколько раз, а кто-то не понимает громкого голоса. [ Мальчик говорил, что вы били его головой о парту]. Это неправда. [То есть детей вы не били?] Нет, конечно. За свой многолетний стаж никогда ни к кому не прикасалась», – рассказала педагог.
Напомним, скандал в школе вспыхнул еще 8 октября, тогда школьники пожаловались на учительницу. Также сообщалось, что Следственный комитет Башкирии начал проверку сообщения об издевательствах педагога над школьниками. Позже активистка Зелифа Барлыбаева на своей странице в социальных сетях рассказала, что в истории будут разбираться в популярной телепередаче «Пусть говорят».