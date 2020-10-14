Уфимская учительница, которую подозревают в избиении школьника, опровергла обвинения в свой адрес

Уфа | 14 окт 2020 | 18:03

Учительница начальных классов в Уфе, которую подозревают в издевательствах над школьниками, опровергла обвинения в свой адрес. Об этом она заявила в эфире телеканала «БСТ».







Учительница подтвердила, что могла повысить голос на школьника, однако никогда не избивала детей. По ее словам, за 29-летний педагогический стаж она ни разу не прикасалась к какому-либо школьнику.

«Все дети разные, кто-то понимает шепотом, кому-то нужно сказать несколько раз, а кто-то не понимает громкого голоса. [ Мальчик говорил, что вы били его головой о парту]. Это неправда. [То есть детей вы не били?] Нет, конечно. За свой многолетний стаж никогда ни к кому не прикасалась», – рассказала педагог.

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Фото: скриншот видео «БСТ»