Авария в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись легковушка и фура, погиб водитель

Белорецкий район | 14 окт 2020 | 21:25

Сегодня вечером, 14 октября, в Белорецком районе Башкирии произошло страшное ДТП - лоб в лоб столкнулись отечественная "восьмерка" и фура. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.



Жуткая авария произошла на 223 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Легковушкой управлял 33-летний местный житель, а за рулем фуры находился 53-летний житель Белгородской области.



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Водитель отечественной "восьмерки" скончался до приезда медиков. На месте трагедии работаю спецслужбы. Обстоятельства произошедшего выясняются.