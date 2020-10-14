Авария в Белорецком районе: лоб в лоб столкнулись легковушка и фура, погиб водитель
Белорецкий район | 14 окт 2020 | 21:25
Сегодня вечером, 14 октября, в Белорецком районе Башкирии произошло страшное ДТП - лоб в лоб столкнулись отечественная "восьмерка" и фура. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Жуткая авария произошла на 223 километре автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. Легковушкой управлял 33-летний местный житель, а за рулем фуры находился 53-летний житель Белгородской области.
Источник:
bash.news
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