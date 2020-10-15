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В Уфе задержали участников одного из подразделений террористической организации

В Уфе задержали участников одного из подразделений террористической организации

Уфа | 15 окт 2020 | 19:18

Сегодня, 15 октября, в Уфе были задержаны участники террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Террористы планировали теракт. Об этом сообщили представители Центр общественных связей ФСБ России.

Данная ячейка является межрегиональной. В ходе следственных мероприятий были задержан участники уфимского подразделения. В этот момент диверсанты готовили теракт в Волгограде.



Также террористические мероприятия планировалось провести в Москве, Питере, Майкопе и Уфе. Однако теракт удалось предотвратить. У задержанных было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты для взрывных устройств и религиозная литература. Известно, что сами участники организации уроженцы Центрально-Азиатского региона.

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Пресс-служба ФСБ России:
- Главарь и его сообщник пытались извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника. При задержании они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы.
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Источник: bash.news
Фото: v-taige.ru

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