В Башкирии криминалист рассказал, почему так долго не могли найти детей Мазовых в реке
| 16 окт 2020 | 09:32
Заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степан Кривцов рассказал о громком деле Мазовых, которое взбудоражило всю Башкирию. Следователь объяснил, почему детей не могли найти столь долгое время. Подробности разговора приводит издание «КП – Уфа».
- Один из детей всплыл, второй был запутан в корягах, поэтому его не могли найти. Вода спала после паводка, так дети нашлись. То, что их нашли, означало то, что мы идем в правильном направлении. Мы нашли их там, где искали. Почему так долго – потому что сыграли свою роль погодные условия и обширные поиски, потому что река немаленькая, течение хорошее, унести могло очень далеко. Мы даже проводили следственные эксперименты, насколько можно было уплыть, - сказал Кривцов.
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