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В Башкирии криминалист рассказал, почему так долго не могли найти детей Мазовых в реке

В Башкирии криминалист рассказал, почему так долго не могли найти детей Мазовых в реке

| 16 окт 2020 | 09:32

Заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по РБ Степан Кривцов рассказал о громком деле Мазовых, которое взбудоражило всю Башкирию. Следователь объяснил, почему детей не могли найти столь долгое время. Подробности разговора приводит издание «КП – Уфа».



- Один из детей всплыл, второй был запутан в корягах, поэтому его не могли найти. Вода спала после паводка, так дети нашлись. То, что их нашли, означало то, что мы идем в правильном направлении. Мы нашли их там, где искали. Почему так долго – потому что сыграли свою роль погодные условия и обширные поиски, потому что река немаленькая, течение хорошее, унести могло очень далеко. Мы даже проводили следственные эксперименты, насколько можно было уплыть, - сказал Кривцов.

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Правоохранитель отметил, что «преступление резонансное, и поэтому пока положительного результата не добьются, от этого дела никто отключаться не будет».


- Будем идти только вперед. Любые, даже старые дела, всегда поднимаются и заново расследуются. А здесь работа не останавливалась, она идет, как и шла по намеченным целям, по намеченным направлениям будем дальше двигаться, - сообщил следователь.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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