В Белокотайском районе дотла сгорел дом многодетной семьи

Белокатайский район | 16 окт 2020 | 17:43

16 октября в деревне Кирикеево Белокатайского района Башкирии произошло ЧП: на улице Заки Валиди загорелся жилой дом, где живет многодетная семья. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, как только поступило сообщение о возгорании, на место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны. К сожалению, небольшой бревенчатый дом сгорел дотла.







Известно, что в семье, которая жила в этом доме, воспитывается семеро детей. В момент пожара двое находились в школе, а еще пятерых успела вывести на улицу мать. В доме был установлен пожарный извещатель, поэтому она, услышав пронзительный писк, быстро среагировала на начавшийся пожар. Благодаря этому никто не пострадал.

- Дом уничтожен огнем полностью. Причины пожара и обстоятельства пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, - сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.





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