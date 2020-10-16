В Баймакском районе возле деревни вспыхнул крупный пожар | видео

Баймакский район | 16 окт 2020 | 22:34

Сегодня, 16 октября, в 15:08 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ очевидец сообщил о горении сухой травы в Баймакском районе, вблизи населенного пункта Мамбетово.





Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, происходило горение травы и кустарников. На месте работают 3 пожарные автоцистерны, 1 бульдозер, 1 трактор с плугом. Всего в тушении задействовано более 110 человек.



Угроза ближайшему населенному пункту Мамбетово мкр. Южный отсутствует. Ближайшие тлеющие очаги горения на расстоянии 1 км, также имеется естественная преграда — речка, перед речкой произведена опашка.

Остаются небольшие тлеющие очаги. Пожар локализован в 21:15 и находится на стадии полной ликвидации. Дотушивание продолжается. Площадь пожара устанавливается.





- Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — добавили в ведомстве.

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Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"