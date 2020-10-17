В Уфе молодые люди устроили кулачные разборки недалеко от Конгресс-Холла | видео

Уфа | 17 окт 2020 | 12:23

Сегодня, 17 октября, на парковке возле Конгресс-Холла в Уфе произошла кулачная разборка между молодыми людьми.





Как видно на записи, на месте собралось несколько десятков человек. В ходе конфликта одному из участников конфликта нанесли удар по голове. Сейчас в полиции проводят проверку по факту произошедшего.

— Сообщение о подобных происшествиях минувшей ночью в полицию города Уфы не поступало. Сейчас информация проверяется, устанавливаются личности граждан, зафиксированных на видеозаписи. Сотрудниками полиции будут приняты меры для усиления контроля обстановки на площади, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"