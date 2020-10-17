Стало известно, что произошло с найденной мертвой уфимкой Анной Макозиной
Уфа | 17 окт 2020 | 14:19
Появились новые подробности гибели пропавшей 31-летней Анны Микозиной из Уфы. Напомним, об исчезновении молодой женщины стало известно 15 октября.
По сообщению родных уфимки, она отвела утром дочь в детский сад, после припарковала машину и ушла в неизвестном направлении. Момент пропажи зафиксировала система видеонаблюдения.
Поиски прекратили накануне, 16 октября. К сожалению, женщину найдена мертвой. Предположительно, уфимка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщил источник, близкий к семье погибшей.
Читайте также:В Уфе найдена мертвой пропавшая Анна Макозина
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети
Читайте также