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Стало известно, что произошло с найденной мертвой уфимкой Анной Макозиной

Стало известно, что произошло с найденной мертвой уфимкой Анной Макозиной

Уфа | 17 окт 2020 | 14:19

Появились новые подробности гибели пропавшей 31-летней Анны Микозиной из Уфы. Напомним, об исчезновении молодой женщины стало известно 15 октября.



По сообщению родных уфимки, она отвела утром дочь в детский сад, после припарковала машину и ушла в неизвестном направлении. Момент пропажи зафиксировала система видеонаблюдения.

Поиски прекратили накануне, 16 октября. К сожалению, женщину найдена мертвой. Предположительно, уфимка покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщил источник, близкий к семье погибшей.

В Уфе найдена мертвой пропавшая Анна Макозина

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В Уфе найдена мертвой пропавшая Анна Макозина
Родственники девушки вспоминают ее как «хорошего, светлого и доброго человека». Известно, что у 31-летней Анны Микозиной остались малолетняя дочь и муж. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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