В Уфе в автомобиле обнаружили бездыханное тело молодого парня и девушку без чувств

Уфа | 17 окт 2020 | 14:26

Вчера вечером в микрорайоне Сипайлово столицы Башкирии жители города наткнулись на бездыханные тела влюбленных. Как выяснилось чуть позже, парень уже был мертв, а девушка еле дышала. Их тела находились в одной из подземных парковок Уфы.



Очевидцы срочно вызвали бригаду врачей и девушку увезли на реанимацию.







Как сообщает источник «КП-Уфа», незадолго до этого молодые люди поругались с родителями и ушли из дома, через некоторое время перестали выходить на связь. Поиски родителей не увенчались успехом.



Как сообщает издание, тела были обнаружены в подземном гараже дома, где жил погибший парень. В момент трагедии они были в салоне дорогой иномарки, который принадлежал отчиму молодого человека. Источник издания предполагает, что они завели машину, чтобы погреться, но скопившийся угарный газ отравил их.

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Фото: КП-Уфа

В Следственном комитете республики уточнили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.