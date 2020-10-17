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В Уфе в автомобиле обнаружили бездыханное тело молодого парня и девушку без чувств

В Уфе в автомобиле обнаружили бездыханное тело молодого парня и девушку без чувств

Уфа | 17 окт 2020 | 14:26

Вчера вечером в микрорайоне Сипайлово столицы Башкирии жители города наткнулись на бездыханные тела влюбленных. Как выяснилось чуть позже, парень уже был мертв, а девушка еле дышала. Их тела находились в одной из подземных парковок Уфы.

Очевидцы срочно вызвали бригаду врачей и девушку увезли на реанимацию.



Как сообщает источник «КП-Уфа», незадолго до этого молодые люди поругались с родителями и ушли из дома, через некоторое время перестали выходить на связь. Поиски родителей не увенчались успехом.

Как сообщает издание, тела были обнаружены в подземном гараже дома, где жил погибший парень. В момент трагедии они были в салоне дорогой иномарки, который принадлежал отчиму молодого человека. Источник издания предполагает, что они завели машину, чтобы погреться, но скопившийся угарный газ отравил их.

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В Следственном комитете республики уточнили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

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Источник: mkset.ru
Фото: КП-Уфа

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