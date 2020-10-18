ДТП в Иглинском районе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Иглинский район | 18 окт 2020 | 11:07

Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Иглинском районе Башкирии. 17 октября в 8 часов вечера на 10 км автодороги Уфа-Охлебинино неустановленный водитель наехал на 43-летнего местного жителя.







От сильнейшего удара пешеход скончался на месте происшествия. Водитель с места аварии скрылся. Госавтоинспекция просит помочь очевидцев происшествия и сообщить любую информацию о ДТП в ближайший отдел полиции.

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Фото: ГИБДД РБ

По информации ГИБДД, всего 17 октября на дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,5 тысяч нарушений ПДД, задержаны 89 нетрезвых водителей.