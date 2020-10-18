В Уфе водитель иномарки не захотел остановиться по требования патруля ГИБДД

Уфа | 18 окт 2020 | 14:35

Накануне, 17 октября, в Уфе нерадивый водитель устроил дорожно-транспортное происшествие. Владелец «Инфинити» спровоцировал погоню. О произошедшем рассказали представители Госавтоинспекции.







Патрульная служба на пересечении улиц Жукова и Гагарина заметила машину, которая нарушала требования технического регламента. Стёкла «Инфинити» были сильно затонированы. Тогда патрульные решили остановить правонарушителя, но тот проигнорировал просьбу инспекторов и только прибавил скорость. Тогда началось преследование нерадивого водителя.



Только на проспекте Салавата Юлаева правонарушителя задержали. Им оказался 31-летний житель Уфы. За неповиновение законному распоряжению полиции уфимец был арестован. Теперь ему предстоит арест до 15 суток.

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Сам правонарушитель сообщил, что не остановился, потому не захотел.