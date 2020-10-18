В Уфе, спустя неделю после открытия, вандалы разрушили парк «Первомайский»

Парк «Первомайский» в Уфе был поврежден вандалами. Об этом сообщает Главархитектура города на официальных страницах в соцсетях. Уточняется, что неизвестные сломали скамейки и деревянный настил из лиственницы.
«Прочнейшая доска из лиственницы с десятилетним сроком эксплуатации не устояла перед трюковыми самокатами и велосипедами, ведь это не бетон, который так не любят уфимцы. Пострадала и скамейка - кто-то оторвал и сломал спинку», - пишут представители ведомства.
В Главархитектуре отметили, что повреждения будут устранены, однако они потребуют финансовых затрат и времени. В ведомстве просят уфимцев проявить участие: объяснять детям, что разрушать парк не нужно, и по возможности, останавливать местных скейтеров и велосипедистов.