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В Уфе, спустя неделю после открытия, вандалы разрушили парк «Первомайский»

В Уфе, спустя неделю после открытия, вандалы разрушили парк «Первомайский»

Уфа | 18 окт 2020 | 14:47

Парк «Первомайский» в Уфе был поврежден вандалами. Об этом сообщает Главархитектура города на официальных страницах в соцсетях. Уточняется, что неизвестные сломали скамейки и деревянный настил из лиственницы.



«Прочнейшая доска из лиственницы с десятилетним сроком эксплуатации не устояла перед трюковыми самокатами и велосипедами, ведь это не бетон, который так не любят уфимцы. Пострадала и скамейка - кто-то оторвал и сломал спинку», - пишут представители ведомства.

В Главархитектуре отметили, что повреждения будут устранены, однако они потребуют финансовых затрат и времени. В ведомстве просят уфимцев проявить участие: объяснять детям, что разрушать парк не нужно, и по возможности, останавливать местных скейтеров и велосипедистов.

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«А скейт-парк мы обязательно построим, надо просто немного подождать», - говорится в сообщении.
Напомним, что с момента открытия парка «Первомайский» прошло менее недели.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: glavarchitecturaufa

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