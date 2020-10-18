Житель Сибая надругался над 14-летней племянницей своей сожительницы

Сибай | 18 окт 2020 | 20:45

В Сибае задержали 37-летнего местного жителя за развратные действия сексуального характера.



Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», 12 октября в отдел полиции обратилась 41-летняя женщина, которая сообщила, что ее сожитель надругался над 14-летней племянницей, проживавшей вместе с ними.







Известно, что преступление мужчина совершил, находясь в гостях у сестры гражданской супруги.



В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ, с места происшествия правоохранители изъяли телефон и одежду пострадавшей.

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Ранее сообщалось о том, что жители Сибая пожаловались на тошнотворный запах в городе.



