Житель Янаульского района избил свою жену за желание потанцевать

Янаульский район | 19 окт 2020 | 16:02

17 октября супружеская пара из села Сандугач приехали на новоселье к друзьям в Янаульский район. После домашних посиделок компания отправилась в местное кафе. В какой-то момент 47-летний глава семьи решил, что развлечений достаточно.







Однако его 43-летняя жена не торопилась возвращаться домой, а хотела остаться потанцевать. Между выпившими супругами вспыхнула ссора. Во время перепалки выпивший мужчина вытащил жену на улицу и жестоко избил. После этого он сел в такси и уехал домой. Женщина, которая уже физически не могла продолжать веселье, через некоторое время поехала за ним.

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18 октября потерпевшей стало плохо. Женщина обратилась за помощью к медикам. Шокированные врачи вынуждены были сообщить о случившемся сотрудникам правопорядка. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал подробности случившегося. В настоящий момент за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на кухонного боксера возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее Proural cообщал о жителе Уфы, получившем 12 лет колонии за жестокой убийство бывшей супруги. Пойти на преступление мужчину заставила ревность.