В Уфе мужчина обматерил кондуктора автобуса за просьбу одеть маску | видео

Уфа | 19 окт 2020 | 17:57

В социальных сетях распространилось видео, на котором молодой мужчина обматерил кондуктора за просьбу надеть маску в салоне автобуса. Известно, что вопиющий инцидент произошел в одном из автобусов «Башавтотранса» в Уфе.





На записи можно увидеть, как кондуктор обращается пассажиру с напоминанием надеть маску. На это мужчина начинает оскорблять женщину. По его мнению, у той нет «полномочий заставлять надевать маску».

«Ты кто? Ты кондуктор? У тебя есть полномочия заставлять людей надевать маску? Ты что дура, что ли? Ты кондуктор или медсестра? Ты конченная женщина. У тебя нет полномочий надевать на людей маску, трудовой договор свой почитай, изучай законы. У тебя нет полномочий, я констатирую факт. Ты конченная женщина. У тебя нет полномочий, все, отдыхай», — говорит мужчина.

«Инцидент произошел на 51-м маршруте. Вы знаете, что приказ Главы Башкирии гласит, что без масок пассажиров в автобусы не допускать. Мы не можем возить пассажиров без масок. Нами были вызваны сотрудники полиции, пока их ждали, данный пассажир ушел. Бывают, что отказываются надевать маску, но до полиции обычно дело не доходит», — сообщила пресс-секретарь предприятия Ксения Кравченко.





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Фото: скриншот

В пресс-службе «Башавтостранса» сообщили, что инцидент произошел на маршруте №51. Словесная перепалка между мужчиной и кондуктором продолжалась, сотрудники общественного транспорта были вынуждены вызвать правоохранительных органов. По их словам, такие ситуации все чаще происходят по всей Башкирии.