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В Альшеевском районе на свекольном заводе насмерть задавили рабочего

В Альшеевском районе на свекольном заводе насмерть задавили рабочего

Альшеевский район | 19 окт 2020 | 22:34

На днях на территории свекольного элеватора в Альшеевском районе Башкирии произошел несчастный случай.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 40-летний рабочий попал под буртоукладочную машину. Известно, что агрегат, который производит забор сахарной свеклы, двигался задним ходом, когда мужчина случайно угодил по него.

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По словам собеседника, несчастный скончался на месте происшествия. Сейчас тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Также на предприятии, где произошла трагедия, следователи изъяли служебную документацию.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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