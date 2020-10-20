Авария в Стерлитамакском районе: молодой человек сгорел в машине после ДТП

Стерлитамакский район | 20 окт 2020 | 09:13

Смертельное ДТП с пожаром произошло в Стерлитамакском районе вечером 19 октября, сообщает ГИБДД Башкирии.



На 110 км трассы Уфа-Оренбург 26-летний парень на Renault Logan вылетел в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся. В результате аварии водитель был госпитализирован, а его 26-летний пассажир скончался на месте от травм и ожогов.



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Фото: ГИБДД РБ