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Авария в Стерлитамакском районе: молодой человек сгорел в машине после ДТП

Авария в Стерлитамакском районе: молодой человек сгорел в машине после ДТП

Стерлитамакский район | 20 окт 2020 | 09:13

Смертельное ДТП с пожаром произошло в Стерлитамакском районе вечером 19 октября, сообщает ГИБДД Башкирии.

На 110 км трассы Уфа-Оренбург 26-летний парень на Renault Logan вылетел в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся. В результате аварии водитель был госпитализирован, а его 26-летний пассажир скончался на месте от травм и ожогов.

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Начато разбирательство.

Напомним, ранее сообщалось об аварии в Белебее. Здесь водитель «Chevrolet Lanos» погиб, вылетев с дороги и врезавшись в гараж.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД РБ

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