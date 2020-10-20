Авария в Стерлитамакском районе: молодой человек сгорел в машине после ДТП Стерлитамакский район | 20 окт 2020 | 09:13 Смертельное ДТП с пожаром произошло в Стерлитамакском районе вечером 19 октября, сообщает ГИБДД Башкирии.На 110 км трассы Уфа-Оренбург 26-летний парень на Renault Logan вылетел в кювет и врезался в дерево. После этого автомобиль загорелся. В результате аварии водитель был госпитализирован, а его 26-летний пассажир скончался на месте от травм и ожогов. Читайте также: В Башкирии скончался глава городского округа Стерлитамак Андрей Ширяев Начато разбирательство.Напомним, ранее сообщалось об аварии в Белебее. Здесь водитель «Chevrolet Lanos» погиб, вылетев с дороги и врезавшись в гараж.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa.aif.ru Фото: ГИБДД РБ Поделиться: Читайте также